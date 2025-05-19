- Обзор рынка
TBIL: US Treasury 3 Month Bill ETF
Курс TBIL за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.99, а максимальная — 50.00.
Следите за динамикой US Treasury 3 Month Bill ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TBIL
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TBIL сегодня?
US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) сегодня оценивается на уровне 50.00. Инструмент торгуется в пределах 49.99 - 50.00, вчерашнее закрытие составило 49.99, а торговый объем достиг 2506. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBIL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Treasury 3 Month Bill ETF?
US Treasury 3 Month Bill ETF в настоящее время оценивается в 50.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.26% и USD. Отслеживайте движения TBIL на графике в реальном времени.
Как купить акции TBIL?
Вы можете купить акции US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) по текущей цене 50.00. Ордера обычно размещаются около 50.00 или 50.30, тогда как 2506 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBIL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TBIL?
Инвестирование в US Treasury 3 Month Bill ETF предполагает учет годового диапазона 49.81 - 50.05 и текущей цены 50.00. Многие сравнивают 0.28% и 0.30% перед размещением ордеров на 50.00 или 50.30. Изучайте ежедневные изменения цены TBIL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции F/m US Treasury 3 Month Bill ETF?
Самая высокая цена F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) за последний год составила 50.05. Акции заметно колебались в пределах 49.81 - 50.05, сравнение с 49.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Treasury 3 Month Bill ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции F/m US Treasury 3 Month Bill ETF?
Самая низкая цена F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) за год составила 49.81. Сравнение с текущими 50.00 и 49.81 - 50.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBIL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TBIL?
В прошлом US Treasury 3 Month Bill ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.99 и 0.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.99
- Open
- 50.00
- Bid
- 50.00
- Ask
- 50.30
- Low
- 49.99
- High
- 50.00
- Объем
- 2.506 K
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- 0.30%
- Годовое изменение
- 0.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 3.1%
- Пред.
- 3.8%
- Акт.
-
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.5%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 7.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.