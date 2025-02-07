FiyatlarBölümler
SYNA: Synaptics Incorporated

71.82 USD 2.53 (3.40%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SYNA fiyatı bugün -3.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.68 ve Yüksek fiyatı olarak 74.27 aralığında işlem gördü.

Synaptics Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
71.68 74.27
Yıllık aralık
41.80 89.81
Önceki kapanış
74.35
Açılış
74.09
Satış
71.82
Alış
72.12
Düşük
71.68
Yüksek
74.27
Hacim
1.817 K
Günlük değişim
-3.40%
Aylık değişim
5.70%
6 aylık değişim
12.87%
Yıllık değişim
-6.64%
21 Eylül, Pazar