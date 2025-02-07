통화 / SYNA
SYNA: Synaptics Incorporated
71.82 USD 2.53 (3.40%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SYNA 환율이 오늘 -3.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 71.68이고 고가는 74.27이었습니다.
Synaptics Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
71.68 74.27
년간 변동
41.80 89.81
- 이전 종가
- 74.35
- 시가
- 74.09
- Bid
- 71.82
- Ask
- 72.12
- 저가
- 71.68
- 고가
- 74.27
- 볼륨
- 1.817 K
- 일일 변동
- -3.40%
- 월 변동
- 5.70%
- 6개월 변동
- 12.87%
- 년간 변동율
- -6.64%
20 9월, 토요일