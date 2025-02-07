Valute / SYNA
SYNA: Synaptics Incorporated
71.82 USD 2.53 (3.40%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SYNA ha avuto una variazione del -3.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 71.68 e ad un massimo di 74.27.
Segui le dinamiche di Synaptics Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
71.68 74.27
Intervallo Annuale
41.80 89.81
- Chiusura Precedente
- 74.35
- Apertura
- 74.09
- Bid
- 71.82
- Ask
- 72.12
- Minimo
- 71.68
- Massimo
- 74.27
- Volume
- 1.817 K
- Variazione giornaliera
- -3.40%
- Variazione Mensile
- 5.70%
- Variazione Semestrale
- 12.87%
- Variazione Annuale
- -6.64%
20 settembre, sabato