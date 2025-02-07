Währungen / SYNA
SYNA: Synaptics Incorporated
74.35 USD 2.44 (3.39%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SYNA hat sich für heute um 3.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.17 bis zu einem Hoch von 74.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Synaptics Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SYNA News
- Synaptics: KeyBanc behält "Sector Weight"-Einstufung bei
- Synaptics stock maintains Sector Weight rating at KeyBanc
- Deutsche Bank empfiehlt Synaptics-Aktie wegen erfolgreicher Diversifizierung zum Kauf
- Deutsche Bank initiates Synaptics stock with Buy rating on diversification
- This Eaton Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), Eaton Corp (NYSE:ETN)
- Synaptics: IoT Finally Driving Another Episode Of Growth (NASDAQ:SYNA)
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- This Synaptics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Carlsmed (NASDAQ:CARL), Live Nation Entertainment (NYSE:LYV)
- 6 Undervalued Semiconductor And Software Stocks Flashing Strong Value Signals - IPG Photonics (NASDAQ:IPGP), inTest (AMEX:INTT)
- Barclays initiates Synaptics stock with Overweight rating, sees IoT potential
- Synaptics at KeyBanc Forum: Strategic Push in Core IoT and Edge AI
- Synaptics Q4 2025 slides reveal 14% revenue growth, 55% surge in Core IoT segment
- Synaptics earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Synaptics (SYNA) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Synaptics (SYNA) Q4 IoT Sales Up 55%
- Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Why Synaptics Is A Long-Term Stock To Hold (NASDAQ:SYNA)
- Synaptics Targets Foldable Boom with New S3930 Series Touch Controllers - Synaptics (NASDAQ:SYNA)
- US Stocks Likely To Open Higher: Expert Says 'The Selling Pressure Is Starting To Be Exhausted' - Aon (NYSE:AON), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Himax Technologies: A Stock On Sale Despite Many Catalysts (NASDAQ:HIMX)
- Synaptics - A Painful Transition (NASDAQ:SYNA)
- FPA Queens Road Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:QRSVX)
- Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX)
- Synaptics Incorporated (SYNA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
73.17 74.63
Jahresspanne
41.80 89.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.91
- Eröffnung
- 73.80
- Bid
- 74.35
- Ask
- 74.65
- Tief
- 73.17
- Hoch
- 74.63
- Volumen
- 831
- Tagesänderung
- 3.39%
- Monatsänderung
- 9.42%
- 6-Monatsänderung
- 16.85%
- Jahresänderung
- -3.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K