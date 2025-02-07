KurseKategorien
SYNA: Synaptics Incorporated

74.35 USD 2.44 (3.39%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SYNA hat sich für heute um 3.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.17 bis zu einem Hoch von 74.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Synaptics Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
73.17 74.63
Jahresspanne
41.80 89.81
Vorheriger Schlusskurs
71.91
Eröffnung
73.80
Bid
74.35
Ask
74.65
Tief
73.17
Hoch
74.63
Volumen
831
Tagesänderung
3.39%
Monatsänderung
9.42%
6-Monatsänderung
16.85%
Jahresänderung
-3.35%
