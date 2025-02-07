クォートセクション
通貨 / SYNA
SYNA: Synaptics Incorporated

74.35 USD 2.44 (3.39%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SYNAの今日の為替レートは、3.39%変化しました。日中、通貨は1あたり73.17の安値と74.63の高値で取引されました。

Synaptics Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
73.17 74.63
1年のレンジ
41.80 89.81
以前の終値
71.91
始値
73.80
買値
74.35
買値
74.65
安値
73.17
高値
74.63
出来高
831
1日の変化
3.39%
1ヶ月の変化
9.42%
6ヶ月の変化
16.85%
1年の変化
-3.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K