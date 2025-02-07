通貨 / SYNA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SYNA: Synaptics Incorporated
74.35 USD 2.44 (3.39%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SYNAの今日の為替レートは、3.39%変化しました。日中、通貨は1あたり73.17の安値と74.63の高値で取引されました。
Synaptics Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SYNA News
- シナプティクス株式、KeyBancでセクターウェイト評価を維持
- Synaptics stock maintains Sector Weight rating at KeyBanc
- Deutsche Bank initiates Synaptics stock with Buy rating on diversification
- This Eaton Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), Eaton Corp (NYSE:ETN)
- Synaptics: IoT Finally Driving Another Episode Of Growth (NASDAQ:SYNA)
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- This Synaptics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Carlsmed (NASDAQ:CARL), Live Nation Entertainment (NYSE:LYV)
- 6 Undervalued Semiconductor And Software Stocks Flashing Strong Value Signals - IPG Photonics (NASDAQ:IPGP), inTest (AMEX:INTT)
- Barclays initiates Synaptics stock with Overweight rating, sees IoT potential
- Synaptics at KeyBanc Forum: Strategic Push in Core IoT and Edge AI
- Synaptics Q4 2025 slides reveal 14% revenue growth, 55% surge in Core IoT segment
- Synaptics earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Synaptics (SYNA) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Synaptics (SYNA) Q4 IoT Sales Up 55%
- Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Why Synaptics Is A Long-Term Stock To Hold (NASDAQ:SYNA)
- Synaptics Targets Foldable Boom with New S3930 Series Touch Controllers - Synaptics (NASDAQ:SYNA)
- US Stocks Likely To Open Higher: Expert Says 'The Selling Pressure Is Starting To Be Exhausted' - Aon (NYSE:AON), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Himax Technologies: A Stock On Sale Despite Many Catalysts (NASDAQ:HIMX)
- Synaptics - A Painful Transition (NASDAQ:SYNA)
- FPA Queens Road Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:QRSVX)
- Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX)
- Synaptics Incorporated (SYNA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
73.17 74.63
1年のレンジ
41.80 89.81
- 以前の終値
- 71.91
- 始値
- 73.80
- 買値
- 74.35
- 買値
- 74.65
- 安値
- 73.17
- 高値
- 74.63
- 出来高
- 831
- 1日の変化
- 3.39%
- 1ヶ月の変化
- 9.42%
- 6ヶ月の変化
- 16.85%
- 1年の変化
- -3.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K