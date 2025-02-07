Валюты / SYNA
SYNA: Synaptics Incorporated
72.43 USD 1.92 (2.72%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SYNA за сегодня изменился на 2.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.04, а максимальная — 74.49.
Следите за динамикой Synaptics Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
71.04 74.49
Годовой диапазон
41.80 89.81
- Предыдущее закрытие
- 70.51
- Open
- 72.25
- Bid
- 72.43
- Ask
- 72.73
- Low
- 71.04
- High
- 74.49
- Объем
- 1.231 K
- Дневное изменение
- 2.72%
- Месячное изменение
- 6.59%
- 6-месячное изменение
- 13.83%
- Годовое изменение
- -5.85%
