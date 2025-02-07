Currencies / SYNA
SYNA: Synaptics Incorporated
71.43 USD 0.92 (1.30%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
SYNA exchange rate has changed by 1.30% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 71.04 and at a high of 74.49.
Follow Synaptics Incorporated dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
SYNA News
Daily Range
71.04 74.49
Year Range
41.80 89.81
- Previous Close
- 70.51
- Open
- 72.28
- Bid
- 71.43
- Ask
- 71.73
- Low
- 71.04
- High
- 74.49
- Volume
- 747
- Daily Change
- 1.30%
- Month Change
- 5.12%
- 6 Months Change
- 12.26%
- Year Change
- -7.15%
