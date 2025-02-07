货币 / SYNA
SYNA: Synaptics Incorporated
72.51 USD 0.08 (0.11%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SYNA汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点72.26和高点73.23进行交易。
关注Synaptics Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SYNA新闻
- KeyBanc维持Synaptics股票"板块权重"评级
- Synaptics stock maintains Sector Weight rating at KeyBanc
- Deutsche Bank initiates Synaptics stock with Buy rating on diversification
- This Eaton Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), Eaton Corp (NYSE:ETN)
- Synaptics: IoT Finally Driving Another Episode Of Growth (NASDAQ:SYNA)
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- This Synaptics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Carlsmed (NASDAQ:CARL), Live Nation Entertainment (NYSE:LYV)
- 6 Undervalued Semiconductor And Software Stocks Flashing Strong Value Signals - IPG Photonics (NASDAQ:IPGP), inTest (AMEX:INTT)
- Barclays initiates Synaptics stock with Overweight rating, sees IoT potential
- Synaptics at KeyBanc Forum: Strategic Push in Core IoT and Edge AI
- Synaptics Q4 2025 slides reveal 14% revenue growth, 55% surge in Core IoT segment
- Synaptics earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Synaptics (SYNA) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Synaptics (SYNA) Q4 IoT Sales Up 55%
- Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Why Synaptics Is A Long-Term Stock To Hold (NASDAQ:SYNA)
- Synaptics Targets Foldable Boom with New S3930 Series Touch Controllers - Synaptics (NASDAQ:SYNA)
- US Stocks Likely To Open Higher: Expert Says 'The Selling Pressure Is Starting To Be Exhausted' - Aon (NYSE:AON), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Himax Technologies: A Stock On Sale Despite Many Catalysts (NASDAQ:HIMX)
- Synaptics - A Painful Transition (NASDAQ:SYNA)
- FPA Queens Road Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:QRSVX)
- Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX)
- Synaptics Incorporated (SYNA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
日范围
72.26 73.23
年范围
41.80 89.81
- 前一天收盘价
- 72.43
- 开盘价
- 72.40
- 卖价
- 72.51
- 买价
- 72.81
- 最低价
- 72.26
- 最高价
- 73.23
- 交易量
- 293
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 6.71%
- 6个月变化
- 13.96%
- 年变化
- -5.75%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值