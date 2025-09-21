FiyatlarBölümler
SVIIW
SVIIW: Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant

0.9999 USD 0.2799 (38.88%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SVIIW fiyatı bugün 38.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.7400 ve Yüksek fiyatı olarak 1.1884 aralığında işlem gördü.

Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.7400 1.1884
Yıllık aralık
0.0157 1.1884
Önceki kapanış
0.7200
Açılış
0.7745
Satış
0.9999
Alış
1.0029
Düşük
0.7400
Yüksek
1.1884
Hacim
446
Günlük değişim
38.88%
Aylık değişim
170.24%
6 aylık değişim
640.67%
Yıllık değişim
2286.40%
21 Eylül, Pazar