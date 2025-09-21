SVIIW fiyatı bugün 38.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.7400 ve Yüksek fiyatı olarak 1.1884 aralığında işlem gördü.

Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.