SVIIW: Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant

1.1000 USD 0.3800 (52.78%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SVIIW hat sich für heute um 52.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.7400 bis zu einem Hoch von 1.1884 gehandelt.

Verfolgen Sie die Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.7400 1.1884
Jahresspanne
0.0157 1.1884
Vorheriger Schlusskurs
0.7200
Eröffnung
0.7745
Bid
1.1000
Ask
1.1030
Tief
0.7400
Hoch
1.1884
Volumen
396
Tagesänderung
52.78%
Monatsänderung
197.30%
6-Monatsänderung
714.81%
Jahresänderung
2525.30%
