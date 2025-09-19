Währungen / SVIIW
SVIIW: Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant
1.1000 USD 0.3800 (52.78%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SVIIW hat sich für heute um 52.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.7400 bis zu einem Hoch von 1.1884 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.7400 1.1884
Jahresspanne
0.0157 1.1884
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.7200
- Eröffnung
- 0.7745
- Bid
- 1.1000
- Ask
- 1.1030
- Tief
- 0.7400
- Hoch
- 1.1884
- Volumen
- 396
- Tagesänderung
- 52.78%
- Monatsänderung
- 197.30%
- 6-Monatsänderung
- 714.81%
- Jahresänderung
- 2525.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K