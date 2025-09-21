Valute / SVIIW
SVIIW: Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant
0.9999 USD 0.2799 (38.88%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SVIIW ha avuto una variazione del 38.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.7400 e ad un massimo di 1.1884.
Segui le dinamiche di Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.7400 1.1884
Intervallo Annuale
0.0157 1.1884
- Chiusura Precedente
- 0.7200
- Apertura
- 0.7745
- Bid
- 0.9999
- Ask
- 1.0029
- Minimo
- 0.7400
- Massimo
- 1.1884
- Volume
- 446
- Variazione giornaliera
- 38.88%
- Variazione Mensile
- 170.24%
- Variazione Semestrale
- 640.67%
- Variazione Annuale
- 2286.40%
21 settembre, domenica