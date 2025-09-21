QuotazioniSezioni
Valute / SVIIW
SVIIW: Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant

0.9999 USD 0.2799 (38.88%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SVIIW ha avuto una variazione del 38.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.7400 e ad un massimo di 1.1884.

Segui le dinamiche di Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.7400 1.1884
Intervallo Annuale
0.0157 1.1884
Chiusura Precedente
0.7200
Apertura
0.7745
Bid
0.9999
Ask
1.0029
Minimo
0.7400
Massimo
1.1884
Volume
446
Variazione giornaliera
38.88%
Variazione Mensile
170.24%
Variazione Semestrale
640.67%
Variazione Annuale
2286.40%
21 settembre, domenica