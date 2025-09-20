시세섹션
통화 / SVIIW
SVIIW: Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant

0.9999 USD 0.2799 (38.88%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SVIIW 환율이 오늘 38.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.7400이고 고가는 1.1884이었습니다.

Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
0.7400 1.1884
년간 변동
0.0157 1.1884
이전 종가
0.7200
시가
0.7745
Bid
0.9999
Ask
1.0029
저가
0.7400
고가
1.1884
볼륨
446
일일 변동
38.88%
월 변동
170.24%
6개월 변동
640.67%
년간 변동율
2286.40%
20 9월, 토요일