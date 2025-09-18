CotizacionesSecciones
Divisas / SVIIW
SVIIW: Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant

0.6499 USD 0.1801 (38.34%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SVIIW de hoy ha cambiado un 38.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.4750, mientras que el máximo ha alcanzado 0.6888.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
0.4750 0.6888
Rango anual
0.0157 0.6888
Cierres anteriores
0.4698
Open
0.5000
Bid
0.6499
Ask
0.6529
Low
0.4750
High
0.6888
Volumen
286
Cambio diario
38.34%
Cambio mensual
75.65%
Cambio a 6 meses
381.41%
Cambio anual
1451.07%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B