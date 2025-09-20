CotationsSections
Devises / SVIIW
Retour à Actions

SVIIW: Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant

0.9999 USD 0.2799 (38.88%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SVIIW a changé de 38.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.7400 et à un maximum de 1.1884.

Suivez la dynamique Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.7400 1.1884
Range Annuel
0.0157 1.1884
Clôture Précédente
0.7200
Ouverture
0.7745
Bid
0.9999
Ask
1.0029
Plus Bas
0.7400
Plus Haut
1.1884
Volume
446
Changement quotidien
38.88%
Changement Mensuel
170.24%
Changement à 6 Mois
640.67%
Changement Annuel
2286.40%
20 septembre, samedi