Валюты / SVIIW
SVIIW: Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant
0.4698 USD 0.0498 (11.86%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SVIIW за сегодня изменился на 11.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4300, а максимальная — 0.4700.
Следите за динамикой Spring Valley Acquisition Corp II - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.4300 0.4700
Годовой диапазон
0.0157 0.6500
- Предыдущее закрытие
- 0.4200
- Open
- 0.4500
- Bid
- 0.4698
- Ask
- 0.4728
- Low
- 0.4300
- High
- 0.4700
- Объем
- 75
- Дневное изменение
- 11.86%
- Месячное изменение
- 26.97%
- 6-месячное изменение
- 248.00%
- Годовое изменение
- 1021.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.