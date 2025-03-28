Dövizler / SSKN
SSKN: Strata Skin Sciences Inc
1.57 USD 0.02 (1.29%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SSKN fiyatı bugün 1.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.50 ve Yüksek fiyatı olarak 1.57 aralığında işlem gördü.
Strata Skin Sciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- STRATA Skin Sciences closes $2.42 million registered direct offering
- Strata Skin Sciences reports growth from E360 consulting program
- STRATA Skin Sciences stock falls after announcing $2.42M share offering
- STRATA Skin Sciences raises $2.42 million in registered direct offering
- STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Strata Skin Sciences Sales Decline
- Earnings call transcript: Strata Skin Sciences Q2 2025 sees revenue drop
- STRATA Skin Sciences Announces Historic Expansion of CPT Codes for Reimbursement of 308nm Excimer Laser Treatments, Unlocking Access for Millions with Inflammatory and Auto-Immune Skin Diseases
- STRATA Skin Sciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides a Corporate Update
- STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
1.50 1.57
Yıllık aralık
1.38 3.86
- Önceki kapanış
- 1.55
- Açılış
- 1.55
- Satış
- 1.57
- Alış
- 1.87
- Düşük
- 1.50
- Yüksek
- 1.57
- Hacim
- 105
- Günlük değişim
- 1.29%
- Aylık değişim
- -55.77%
- 6 aylık değişim
- -39.62%
- Yıllık değişim
- -43.93%
21 Eylül, Pazar