货币 / SSKN
SSKN: Strata Skin Sciences Inc
1.39 USD 0.01 (0.71%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SSKN汇率已更改-0.71%。当日，交易品种以低点1.38和高点1.44进行交易。
关注Strata Skin Sciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SSKN新闻
- STRATA Skin Sciences closes $2.42 million registered direct offering
- Strata Skin Sciences reports growth from E360 consulting program
- STRATA Skin Sciences stock falls after announcing $2.42M share offering
- STRATA Skin Sciences raises $2.42 million in registered direct offering
- STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Strata Skin Sciences Sales Decline
- Earnings call transcript: Strata Skin Sciences Q2 2025 sees revenue drop
- STRATA Skin Sciences Announces Historic Expansion of CPT Codes for Reimbursement of 308nm Excimer Laser Treatments, Unlocking Access for Millions with Inflammatory and Auto-Immune Skin Diseases
- STRATA Skin Sciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides a Corporate Update
- STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
1.38 1.44
年范围
1.38 3.86
- 前一天收盘价
- 1.40
- 开盘价
- 1.41
- 卖价
- 1.39
- 买价
- 1.69
- 最低价
- 1.38
- 最高价
- 1.44
- 交易量
- 112
- 日变化
- -0.71%
- 月变化
- -60.85%
- 6个月变化
- -46.54%
- 年变化
- -50.36%
