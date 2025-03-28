Moedas / SSKN
SSKN: Strata Skin Sciences Inc
1.55 USD 0.16 (11.51%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SSKN para hoje mudou para 11.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.39 e o mais alto foi 1.55.
Veja a dinâmica do par de moedas Strata Skin Sciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SSKN Notícias
Faixa diária
1.39 1.55
Faixa anual
1.38 3.86
- Fechamento anterior
- 1.39
- Open
- 1.42
- Bid
- 1.55
- Ask
- 1.85
- Low
- 1.39
- High
- 1.55
- Volume
- 199
- Mudança diária
- 11.51%
- Mudança mensal
- -56.34%
- Mudança de 6 meses
- -40.38%
- Mudança anual
- -44.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh