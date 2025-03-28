QuotazioniSezioni
Valute / SSKN
Tornare a Azioni

SSKN: Strata Skin Sciences Inc

1.57 USD 0.02 (1.29%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SSKN ha avuto una variazione del 1.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.50 e ad un massimo di 1.57.

Segui le dinamiche di Strata Skin Sciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SSKN News

Intervallo Giornaliero
1.50 1.57
Intervallo Annuale
1.38 3.86
Chiusura Precedente
1.55
Apertura
1.55
Bid
1.57
Ask
1.87
Minimo
1.50
Massimo
1.57
Volume
105
Variazione giornaliera
1.29%
Variazione Mensile
-55.77%
Variazione Semestrale
-39.62%
Variazione Annuale
-43.93%
21 settembre, domenica