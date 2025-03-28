Valute / SSKN
SSKN: Strata Skin Sciences Inc
1.57 USD 0.02 (1.29%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SSKN ha avuto una variazione del 1.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.50 e ad un massimo di 1.57.
Segui le dinamiche di Strata Skin Sciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SSKN News
- STRATA Skin Sciences closes $2.42 million registered direct offering
- Strata Skin Sciences reports growth from E360 consulting program
- STRATA Skin Sciences stock falls after announcing $2.42M share offering
- STRATA Skin Sciences raises $2.42 million in registered direct offering
- STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Strata Skin Sciences Sales Decline
- Earnings call transcript: Strata Skin Sciences Q2 2025 sees revenue drop
- STRATA Skin Sciences Announces Historic Expansion of CPT Codes for Reimbursement of 308nm Excimer Laser Treatments, Unlocking Access for Millions with Inflammatory and Auto-Immune Skin Diseases
- STRATA Skin Sciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides a Corporate Update
- STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
1.50 1.57
Intervallo Annuale
1.38 3.86
- Chiusura Precedente
- 1.55
- Apertura
- 1.55
- Bid
- 1.57
- Ask
- 1.87
- Minimo
- 1.50
- Massimo
- 1.57
- Volume
- 105
- Variazione giornaliera
- 1.29%
- Variazione Mensile
- -55.77%
- Variazione Semestrale
- -39.62%
- Variazione Annuale
- -43.93%
21 settembre, domenica