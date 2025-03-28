通貨 / SSKN
SSKN: Strata Skin Sciences Inc
1.55 USD 0.16 (11.51%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SSKNの今日の為替レートは、11.51%変化しました。日中、通貨は1あたり1.39の安値と1.55の高値で取引されました。
Strata Skin Sciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SSKN News
- STRATA Skin Sciences closes $2.42 million registered direct offering
- Strata Skin Sciences reports growth from E360 consulting program
- STRATA Skin Sciences stock falls after announcing $2.42M share offering
- STRATA Skin Sciences raises $2.42 million in registered direct offering
- STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Strata Skin Sciences Sales Decline
- Earnings call transcript: Strata Skin Sciences Q2 2025 sees revenue drop
- STRATA Skin Sciences Announces Historic Expansion of CPT Codes for Reimbursement of 308nm Excimer Laser Treatments, Unlocking Access for Millions with Inflammatory and Auto-Immune Skin Diseases
- STRATA Skin Sciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides a Corporate Update
- STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
1.39 1.55
1年のレンジ
1.38 3.86
- 以前の終値
- 1.39
- 始値
- 1.42
- 買値
- 1.55
- 買値
- 1.85
- 安値
- 1.39
- 高値
- 1.55
- 出来高
- 199
- 1日の変化
- 11.51%
- 1ヶ月の変化
- -56.34%
- 6ヶ月の変化
- -40.38%
- 1年の変化
- -44.64%
