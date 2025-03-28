Валюты / SSKN
SSKN: Strata Skin Sciences Inc
1.40 USD 0.16 (10.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SSKN за сегодня изменился на -10.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.38, а максимальная — 1.56.
Следите за динамикой Strata Skin Sciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SSKN
- STRATA Skin Sciences closes $2.42 million registered direct offering
- Strata Skin Sciences reports growth from E360 consulting program
- STRATA Skin Sciences stock falls after announcing $2.42M share offering
- STRATA Skin Sciences raises $2.42 million in registered direct offering
- STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Strata Skin Sciences Sales Decline
- Earnings call transcript: Strata Skin Sciences Q2 2025 sees revenue drop
- STRATA Skin Sciences Announces Historic Expansion of CPT Codes for Reimbursement of 308nm Excimer Laser Treatments, Unlocking Access for Millions with Inflammatory and Auto-Immune Skin Diseases
- STRATA Skin Sciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides a Corporate Update
- STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.38 1.56
Годовой диапазон
1.38 3.86
- Предыдущее закрытие
- 1.56
- Open
- 1.56
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Low
- 1.38
- High
- 1.56
- Объем
- 258
- Дневное изменение
- -10.26%
- Месячное изменение
- -60.56%
- 6-месячное изменение
- -46.15%
- Годовое изменение
- -50.00%
