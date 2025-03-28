Währungen / SSKN
SSKN: Strata Skin Sciences Inc
1.55 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SSKN hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.50 bis zu einem Hoch von 1.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Strata Skin Sciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SSKN News
- STRATA Skin Sciences closes $2.42 million registered direct offering
- Strata Skin Sciences reports growth from E360 consulting program
- STRATA Skin Sciences stock falls after announcing $2.42M share offering
- STRATA Skin Sciences raises $2.42 million in registered direct offering
- STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Strata Skin Sciences Sales Decline
- Earnings call transcript: Strata Skin Sciences Q2 2025 sees revenue drop
- STRATA Skin Sciences Announces Historic Expansion of CPT Codes for Reimbursement of 308nm Excimer Laser Treatments, Unlocking Access for Millions with Inflammatory and Auto-Immune Skin Diseases
- STRATA Skin Sciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides a Corporate Update
- STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.50 1.57
Jahresspanne
1.38 3.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.55
- Eröffnung
- 1.55
- Bid
- 1.55
- Ask
- 1.85
- Tief
- 1.50
- Hoch
- 1.57
- Volumen
- 85
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -56.34%
- 6-Monatsänderung
- -40.38%
- Jahresänderung
- -44.64%
