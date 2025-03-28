통화 / SSKN
SSKN: Strata Skin Sciences Inc
1.57 USD 0.02 (1.29%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SSKN 환율이 오늘 1.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.50이고 고가는 1.57이었습니다.
Strata Skin Sciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- STRATA Skin Sciences closes $2.42 million registered direct offering
- Strata Skin Sciences reports growth from E360 consulting program
- STRATA Skin Sciences stock falls after announcing $2.42M share offering
- STRATA Skin Sciences raises $2.42 million in registered direct offering
- STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Strata Skin Sciences Sales Decline
- Earnings call transcript: Strata Skin Sciences Q2 2025 sees revenue drop
- STRATA Skin Sciences Announces Historic Expansion of CPT Codes for Reimbursement of 308nm Excimer Laser Treatments, Unlocking Access for Millions with Inflammatory and Auto-Immune Skin Diseases
- STRATA Skin Sciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides a Corporate Update
- STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
1.50 1.57
년간 변동
1.38 3.86
- 이전 종가
- 1.55
- 시가
- 1.55
- Bid
- 1.57
- Ask
- 1.87
- 저가
- 1.50
- 고가
- 1.57
- 볼륨
- 105
- 일일 변동
- 1.29%
- 월 변동
- -55.77%
- 6개월 변동
- -39.62%
- 년간 변동율
- -43.93%
20 9월, 토요일