FiyatlarBölümler
Dövizler / SPWH
Geri dön - Hisse senetleri

SPWH: Sportsman's Warehouse Holdings Inc

3.08 USD 0.04 (1.28%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SPWH fiyatı bugün -1.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.04 ve Yüksek fiyatı olarak 3.17 aralığında işlem gördü.

Sportsman's Warehouse Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPWH haberleri

Günlük aralık
3.04 3.17
Yıllık aralık
0.92 4.33
Önceki kapanış
3.12
Açılış
3.17
Satış
3.08
Alış
3.38
Düşük
3.04
Yüksek
3.17
Hacim
757
Günlük değişim
-1.28%
Aylık değişim
15.79%
6 aylık değişim
193.33%
Yıllık değişim
12.82%
21 Eylül, Pazar