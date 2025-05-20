QuotazioniSezioni
SPWH: Sportsman's Warehouse Holdings Inc

3.08 USD 0.04 (1.28%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPWH ha avuto una variazione del -1.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.04 e ad un massimo di 3.17.

Segui le dinamiche di Sportsman's Warehouse Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.04 3.17
Intervallo Annuale
0.92 4.33
Chiusura Precedente
3.12
Apertura
3.17
Bid
3.08
Ask
3.38
Minimo
3.04
Massimo
3.17
Volume
757
Variazione giornaliera
-1.28%
Variazione Mensile
15.79%
Variazione Semestrale
193.33%
Variazione Annuale
12.82%
