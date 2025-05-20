Valute / SPWH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SPWH: Sportsman's Warehouse Holdings Inc
3.08 USD 0.04 (1.28%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPWH ha avuto una variazione del -1.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.04 e ad un massimo di 3.17.
Segui le dinamiche di Sportsman's Warehouse Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPWH News
- Leslie’s nomina Jeff White come nuovo CFO a partire dal 5 ottobre
- Sportsman's Warehouse Q2: Still A Hairy Situation, Too Risky For Me (NASDAQ:SPWH)
- SPWH Reports Results
- Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sportsman's Warehouse (SPWH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Sportsmans earnings matched, revenue topped estimates
- J.Jill (JILL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bath & Body Works (BBWI) Matches Q2 Earnings Estimates
- Urban Outfitters (URBN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Sportsman’s Warehouse appoints Jennifer Fall Jung as new CFO
- SHOO Q2 Earnings Lag Estimates, Wholesale Revenues Decline Y/Y
- Will DECK's Soaring International Sales Redefine Its Growth Strategy?
- Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Sportsman's Warehouse (SPWH) This Year?
- Craig-Hallum initiates Byrna Technologies stock with Buy rating
- Byrna Technologies shares rise as Q2 earnings beat estimates
- Sportsman's Warehouse: Mixed Feelings After A 300% Jump (NASDAQ:SPWH)
- Sportsman's Warehouse Is Finally Turning Around (NASDAQ:SPWH)
- Earnings call transcript: Sportsman’s Q1 2025 sees stock surge despite loss
- Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Sportsman’s Warehouse stock tumbles 12% on wider-than-expected Q1 loss
- Sportsmans earnings missed, revenue topped estimates
- Hewlett Packard Enterprise, Crowdstrike, Dollar General set to report Tuesday
- Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc. Schedules First Quarter 2025 Earnings Conference Call
Intervallo Giornaliero
3.04 3.17
Intervallo Annuale
0.92 4.33
- Chiusura Precedente
- 3.12
- Apertura
- 3.17
- Bid
- 3.08
- Ask
- 3.38
- Minimo
- 3.04
- Massimo
- 3.17
- Volume
- 757
- Variazione giornaliera
- -1.28%
- Variazione Mensile
- 15.79%
- Variazione Semestrale
- 193.33%
- Variazione Annuale
- 12.82%
21 settembre, domenica