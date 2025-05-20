Moedas / SPWH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SPWH: Sportsman's Warehouse Holdings Inc
3.10 USD 0.06 (1.97%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SPWH para hoje mudou para 1.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.04 e o mais alto foi 3.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Sportsman's Warehouse Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPWH Notícias
- Leslie’s nomeia Jeff White como novo CFO a partir de 5 de outubro
- Sportsman's Warehouse Q2: Still A Hairy Situation, Too Risky For Me (NASDAQ:SPWH)
- SPWH Reports Results
- Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sportsman's Warehouse (SPWH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Sportsmans earnings matched, revenue topped estimates
- J.Jill (JILL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bath & Body Works (BBWI) Matches Q2 Earnings Estimates
- Urban Outfitters (URBN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Sportsman’s Warehouse appoints Jennifer Fall Jung as new CFO
- SHOO Q2 Earnings Lag Estimates, Wholesale Revenues Decline Y/Y
- Will DECK's Soaring International Sales Redefine Its Growth Strategy?
- Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Sportsman's Warehouse (SPWH) This Year?
- Craig-Hallum initiates Byrna Technologies stock with Buy rating
- Byrna Technologies shares rise as Q2 earnings beat estimates
- Sportsman's Warehouse: Mixed Feelings After A 300% Jump (NASDAQ:SPWH)
- Sportsman's Warehouse Is Finally Turning Around (NASDAQ:SPWH)
- Earnings call transcript: Sportsman’s Q1 2025 sees stock surge despite loss
- Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Sportsman’s Warehouse stock tumbles 12% on wider-than-expected Q1 loss
- Sportsmans earnings missed, revenue topped estimates
- Hewlett Packard Enterprise, Crowdstrike, Dollar General set to report Tuesday
- Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc. Schedules First Quarter 2025 Earnings Conference Call
Faixa diária
3.04 3.21
Faixa anual
0.92 4.33
- Fechamento anterior
- 3.04
- Open
- 3.07
- Bid
- 3.10
- Ask
- 3.40
- Low
- 3.04
- High
- 3.21
- Volume
- 769
- Mudança diária
- 1.97%
- Mudança mensal
- 16.54%
- Mudança de 6 meses
- 195.24%
- Mudança anual
- 13.55%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh