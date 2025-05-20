货币 / SPWH
SPWH: Sportsman's Warehouse Holdings Inc
3.04 USD 0.01 (0.33%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SPWH汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点2.99和高点3.10进行交易。
关注Sportsman's Warehouse Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SPWH新闻
- Leslie’s任命Jeff White为新CFO，将于2025年10月5日生效
- Sportsman's Warehouse Q2: Still A Hairy Situation, Too Risky For Me (NASDAQ:SPWH)
- SPWH Reports Results
- Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sportsman's Warehouse (SPWH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Sportsmans earnings matched, revenue topped estimates
- Sportsman's Warehouse: Mixed Feelings After A 300% Jump (NASDAQ:SPWH)
- Sportsman's Warehouse Is Finally Turning Around (NASDAQ:SPWH)
- Earnings call transcript: Sportsman’s Q1 2025 sees stock surge despite loss
- Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Sportsman’s Warehouse stock tumbles 12% on wider-than-expected Q1 loss
- Sportsmans earnings missed, revenue topped estimates
- Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc. Schedules First Quarter 2025 Earnings Conference Call
日范围
2.99 3.10
年范围
0.92 4.33
- 前一天收盘价
- 3.05
- 开盘价
- 3.03
- 卖价
- 3.04
- 买价
- 3.34
- 最低价
- 2.99
- 最高价
- 3.10
- 交易量
- 1.331 K
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- 14.29%
- 6个月变化
- 189.52%
- 年变化
- 11.36%
