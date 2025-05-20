통화 / SPWH
SPWH: Sportsman's Warehouse Holdings Inc
3.08 USD 0.04 (1.28%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SPWH 환율이 오늘 -1.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.04이고 고가는 3.17이었습니다.
Sportsman's Warehouse Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SPWH News
- 레슬리스, 제프 화이트 CFO 10월 5일 임명
- Sportsman's Warehouse Q2: Still A Hairy Situation, Too Risky For Me (NASDAQ:SPWH)
- SPWH Reports Results
- Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sportsman's Warehouse (SPWH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Sportsmans earnings matched, revenue topped estimates
- J.Jill (JILL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bath & Body Works (BBWI) Matches Q2 Earnings Estimates
- Urban Outfitters (URBN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Sportsman’s Warehouse appoints Jennifer Fall Jung as new CFO
- SHOO Q2 Earnings Lag Estimates, Wholesale Revenues Decline Y/Y
- Will DECK's Soaring International Sales Redefine Its Growth Strategy?
- Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Sportsman's Warehouse (SPWH) This Year?
- Craig-Hallum initiates Byrna Technologies stock with Buy rating
- Byrna Technologies shares rise as Q2 earnings beat estimates
- Sportsman's Warehouse: Mixed Feelings After A 300% Jump (NASDAQ:SPWH)
- Sportsman's Warehouse Is Finally Turning Around (NASDAQ:SPWH)
- Earnings call transcript: Sportsman’s Q1 2025 sees stock surge despite loss
- Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Sportsman’s Warehouse stock tumbles 12% on wider-than-expected Q1 loss
- Sportsmans earnings missed, revenue topped estimates
- Hewlett Packard Enterprise, Crowdstrike, Dollar General set to report Tuesday
- Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc. Schedules First Quarter 2025 Earnings Conference Call
일일 변동 비율
3.04 3.17
년간 변동
0.92 4.33
- 이전 종가
- 3.12
- 시가
- 3.17
- Bid
- 3.08
- Ask
- 3.38
- 저가
- 3.04
- 고가
- 3.17
- 볼륨
- 757
- 일일 변동
- -1.28%
- 월 변동
- 15.79%
- 6개월 변동
- 193.33%
- 년간 변동율
- 12.82%
20 9월, 토요일