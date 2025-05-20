クォートセクション
通貨 / SPWH
SPWH: Sportsman's Warehouse Holdings Inc

3.12 USD 0.08 (2.63%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPWHの今日の為替レートは、2.63%変化しました。日中、通貨は1あたり3.04の安値と3.21の高値で取引されました。

Sportsman's Warehouse Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.04 3.21
1年のレンジ
0.92 4.33
以前の終値
3.04
始値
3.07
買値
3.12
買値
3.42
安値
3.04
高値
3.21
出来高
987
1日の変化
2.63%
1ヶ月の変化
17.29%
6ヶ月の変化
197.14%
1年の変化
14.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K