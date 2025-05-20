通貨 / SPWH
SPWH: Sportsman's Warehouse Holdings Inc
3.12 USD 0.08 (2.63%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPWHの今日の為替レートは、2.63%変化しました。日中、通貨は1あたり3.04の安値と3.21の高値で取引されました。
Sportsman's Warehouse Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.04 3.21
1年のレンジ
0.92 4.33
- 以前の終値
- 3.04
- 始値
- 3.07
- 買値
- 3.12
- 買値
- 3.42
- 安値
- 3.04
- 高値
- 3.21
- 出来高
- 987
- 1日の変化
- 2.63%
- 1ヶ月の変化
- 17.29%
- 6ヶ月の変化
- 197.14%
- 1年の変化
- 14.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K