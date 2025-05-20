Währungen / SPWH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SPWH: Sportsman's Warehouse Holdings Inc
3.07 USD 0.05 (1.60%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPWH hat sich für heute um -1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.04 bis zu einem Hoch von 3.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sportsman's Warehouse Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPWH News
- Leslie’s beruft Jeff White zum neuen Finanzvorstand
- Sportsman's Warehouse Q2: Still A Hairy Situation, Too Risky For Me (NASDAQ:SPWH)
- SPWH Reports Results
- Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sportsman's Warehouse (SPWH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Sportsmans earnings matched, revenue topped estimates
- J.Jill (JILL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bath & Body Works (BBWI) Matches Q2 Earnings Estimates
- Urban Outfitters (URBN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Sportsman’s Warehouse appoints Jennifer Fall Jung as new CFO
- SHOO Q2 Earnings Lag Estimates, Wholesale Revenues Decline Y/Y
- Will DECK's Soaring International Sales Redefine Its Growth Strategy?
- Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Sportsman's Warehouse (SPWH) This Year?
- Craig-Hallum initiates Byrna Technologies stock with Buy rating
- Byrna Technologies shares rise as Q2 earnings beat estimates
- Sportsman's Warehouse: Mixed Feelings After A 300% Jump (NASDAQ:SPWH)
- Sportsman's Warehouse Is Finally Turning Around (NASDAQ:SPWH)
- Earnings call transcript: Sportsman’s Q1 2025 sees stock surge despite loss
- Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Sportsman’s Warehouse stock tumbles 12% on wider-than-expected Q1 loss
- Sportsmans earnings missed, revenue topped estimates
- Hewlett Packard Enterprise, Crowdstrike, Dollar General set to report Tuesday
- Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc. Schedules First Quarter 2025 Earnings Conference Call
Tagesspanne
3.04 3.17
Jahresspanne
0.92 4.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.12
- Eröffnung
- 3.17
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Tief
- 3.04
- Hoch
- 3.17
- Volumen
- 165
- Tagesänderung
- -1.60%
- Monatsänderung
- 15.41%
- 6-Monatsänderung
- 192.38%
- Jahresänderung
- 12.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K