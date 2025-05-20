KurseKategorien
Währungen / SPWH
Zurück zum Aktien

SPWH: Sportsman's Warehouse Holdings Inc

3.07 USD 0.05 (1.60%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPWH hat sich für heute um -1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.04 bis zu einem Hoch von 3.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sportsman's Warehouse Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPWH News

Tagesspanne
3.04 3.17
Jahresspanne
0.92 4.33
Vorheriger Schlusskurs
3.12
Eröffnung
3.17
Bid
3.07
Ask
3.37
Tief
3.04
Hoch
3.17
Volumen
165
Tagesänderung
-1.60%
Monatsänderung
15.41%
6-Monatsänderung
192.38%
Jahresänderung
12.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K