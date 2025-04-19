Dövizler / SPFI
SPFI: South Plains Financial Inc
39.22 USD 1.43 (3.52%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SPFI fiyatı bugün -3.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.10 ve Yüksek fiyatı olarak 41.00 aralığında işlem gördü.
South Plains Financial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SPFI haberleri
- South Plains Financial director sells $2.4m in stock
- South Plains Financial updates bylaws to reflect changes in Texas law
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Why South Plains Financial (SPFI) Might be Well Poised for a Surge
- Best Momentum Stock to Buy for July 21st
- South Plains: M&A Enthusiasm Appears Overdone (NASDAQ:SPFI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- South Plains Financial raises quarterly dividend by 7% to $0.16
- South Plains Financial Grows Loans in Q2
- South Plains Financial stock price target raised to $42 by Raymond James
- South Plains (SPFI) Q2 2025 Earnings Transcript
- South Plains Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SPFI)
- South Plains Financial, Inc. (SPFI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: South Plains Financial beats Q2 2025 expectations
- South Plains SPFI Q2 2025 Earnings Call Transcript
- South Plains Financial (SPFI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- South Plains Financial soars as Q2 earnings beat estimates
- South Plains Financial earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- South Plains Financial Q2 2025 presentation: EPS jumps 19% as NIM expands
- ASML, Johnson & Johnson, Bank of America set to report earnings Wednesday
- South Plains Financial Stock: Rapidly Increasing Its Tangible Book Value (NASDAQ:SPFI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 20
Günlük aralık
39.10 41.00
Yıllık aralık
30.01 42.38
- Önceki kapanış
- 40.65
- Açılış
- 40.54
- Satış
- 39.22
- Alış
- 39.52
- Düşük
- 39.10
- Yüksek
- 41.00
- Hacim
- 172
- Günlük değişim
- -3.52%
- Aylık değişim
- -2.53%
- 6 aylık değişim
- 20.38%
- Yıllık değişim
- 17.25%
21 Eylül, Pazar