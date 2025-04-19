货币 / SPFI
SPFI: South Plains Financial Inc
39.54 USD 0.25 (0.64%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SPFI汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点39.08和高点40.80进行交易。
关注South Plains Financial Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPFI新闻
- South Plains Financial director sells $2.4m in stock
- South Plains Financial updates bylaws to reflect changes in Texas law
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Why South Plains Financial (SPFI) Might be Well Poised for a Surge
- Best Momentum Stock to Buy for July 21st
- South Plains: M&A Enthusiasm Appears Overdone (NASDAQ:SPFI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- South Plains Financial raises quarterly dividend by 7% to $0.16
- South Plains Financial Grows Loans in Q2
- South Plains Financial stock price target raised to $42 by Raymond James
- South Plains (SPFI) Q2 2025 Earnings Transcript
- South Plains Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SPFI)
- South Plains Financial, Inc. (SPFI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: South Plains Financial beats Q2 2025 expectations
- South Plains SPFI Q2 2025 Earnings Call Transcript
- South Plains Financial (SPFI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- South Plains Financial soars as Q2 earnings beat estimates
- South Plains Financial earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- South Plains Financial Q2 2025 presentation: EPS jumps 19% as NIM expands
- ASML, Johnson & Johnson, Bank of America set to report earnings Wednesday
- South Plains Financial Stock: Rapidly Increasing Its Tangible Book Value (NASDAQ:SPFI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 20
日范围
39.08 40.80
年范围
30.01 42.38
- 前一天收盘价
- 39.29
- 开盘价
- 39.20
- 卖价
- 39.54
- 买价
- 39.84
- 最低价
- 39.08
- 最高价
- 40.80
- 交易量
- 69
- 日变化
- 0.64%
- 月变化
- -1.74%
- 6个月变化
- 21.36%
- 年变化
- 18.21%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值