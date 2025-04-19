Währungen / SPFI
SPFI: South Plains Financial Inc
40.65 USD 1.06 (2.68%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPFI hat sich für heute um 2.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.95 bis zu einem Hoch von 40.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die South Plains Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPFI News
Tagesspanne
39.95 40.84
Jahresspanne
30.01 42.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.59
- Eröffnung
- 40.23
- Bid
- 40.65
- Ask
- 40.95
- Tief
- 39.95
- Hoch
- 40.84
- Volumen
- 145
- Tagesänderung
- 2.68%
- Monatsänderung
- 1.02%
- 6-Monatsänderung
- 24.77%
- Jahresänderung
- 21.52%
