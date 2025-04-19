Валюты / SPFI
SPFI: South Plains Financial Inc
39.29 USD 1.04 (2.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPFI за сегодня изменился на -2.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.13, а максимальная — 40.82.
Следите за динамикой South Plains Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
39.13 40.82
Годовой диапазон
30.01 42.38
- Предыдущее закрытие
- 40.33
- Open
- 40.82
- Bid
- 39.29
- Ask
- 39.59
- Low
- 39.13
- High
- 40.82
- Объем
- 87
- Дневное изменение
- -2.58%
- Месячное изменение
- -2.36%
- 6-месячное изменение
- 20.60%
- Годовое изменение
- 17.46%
