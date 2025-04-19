Moedas / SPFI
SPFI: South Plains Financial Inc
40.73 USD 1.14 (2.88%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SPFI para hoje mudou para 2.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.95 e o mais alto foi 40.78.
Veja a dinâmica do par de moedas South Plains Financial Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SPFI Notícias
Faixa diária
39.95 40.78
Faixa anual
30.01 42.38
- Fechamento anterior
- 39.59
- Open
- 40.23
- Bid
- 40.73
- Ask
- 41.03
- Low
- 39.95
- High
- 40.78
- Volume
- 51
- Mudança diária
- 2.88%
- Mudança mensal
- 1.22%
- Mudança de 6 meses
- 25.02%
- Mudança anual
- 21.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh