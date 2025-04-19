시세섹션
통화 / SPFI
주식로 돌아가기

SPFI: South Plains Financial Inc

39.22 USD 1.43 (3.52%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SPFI 환율이 오늘 -3.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 39.10이고 고가는 41.00이었습니다.

South Plains Financial Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPFI News

일일 변동 비율
39.10 41.00
년간 변동
30.01 42.38
이전 종가
40.65
시가
40.54
Bid
39.22
Ask
39.52
저가
39.10
고가
41.00
볼륨
172
일일 변동
-3.52%
월 변동
-2.53%
6개월 변동
20.38%
년간 변동율
17.25%
20 9월, 토요일