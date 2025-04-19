クォートセクション
通貨 / SPFI
SPFI: South Plains Financial Inc

40.65 USD 1.06 (2.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPFIの今日の為替レートは、2.68%変化しました。日中、通貨は1あたり39.95の安値と40.84の高値で取引されました。

South Plains Financial Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
39.95 40.84
1年のレンジ
30.01 42.38
以前の終値
39.59
始値
40.23
買値
40.65
買値
40.95
安値
39.95
高値
40.84
出来高
145
1日の変化
2.68%
1ヶ月の変化
1.02%
6ヶ月の変化
24.77%
1年の変化
21.52%
