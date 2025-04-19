通貨 / SPFI
SPFI: South Plains Financial Inc
40.65 USD 1.06 (2.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPFIの今日の為替レートは、2.68%変化しました。日中、通貨は1あたり39.95の安値と40.84の高値で取引されました。
South Plains Financial Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
39.95 40.84
1年のレンジ
30.01 42.38
- 以前の終値
- 39.59
- 始値
- 40.23
- 買値
- 40.65
- 買値
- 40.95
- 安値
- 39.95
- 高値
- 40.84
- 出来高
- 145
- 1日の変化
- 2.68%
- 1ヶ月の変化
- 1.02%
- 6ヶ月の変化
- 24.77%
- 1年の変化
- 21.52%
