SPFI: South Plains Financial Inc
39.22 USD 1.43 (3.52%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPFI ha avuto una variazione del -3.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.10 e ad un massimo di 41.00.
Segui le dinamiche di South Plains Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SPFI News
- South Plains Financial director sells $2.4m in stock
- South Plains Financial updates bylaws to reflect changes in Texas law
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Why South Plains Financial (SPFI) Might be Well Poised for a Surge
- Best Momentum Stock to Buy for July 21st
- South Plains: M&A Enthusiasm Appears Overdone (NASDAQ:SPFI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- South Plains Financial raises quarterly dividend by 7% to $0.16
- South Plains Financial Grows Loans in Q2
- South Plains Financial stock price target raised to $42 by Raymond James
- South Plains (SPFI) Q2 2025 Earnings Transcript
- South Plains Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SPFI)
- South Plains Financial, Inc. (SPFI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: South Plains Financial beats Q2 2025 expectations
- South Plains SPFI Q2 2025 Earnings Call Transcript
- South Plains Financial (SPFI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- South Plains Financial soars as Q2 earnings beat estimates
- South Plains Financial earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- South Plains Financial Q2 2025 presentation: EPS jumps 19% as NIM expands
- ASML, Johnson & Johnson, Bank of America set to report earnings Wednesday
- South Plains Financial Stock: Rapidly Increasing Its Tangible Book Value (NASDAQ:SPFI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 20
Intervallo Giornaliero
39.10 41.00
Intervallo Annuale
30.01 42.38
- Chiusura Precedente
- 40.65
- Apertura
- 40.54
- Bid
- 39.22
- Ask
- 39.52
- Minimo
- 39.10
- Massimo
- 41.00
- Volume
- 172
- Variazione giornaliera
- -3.52%
- Variazione Mensile
- -2.53%
- Variazione Semestrale
- 20.38%
- Variazione Annuale
- 17.25%
20 settembre, sabato