SPE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Special Opportunities Fund Inc Common Stock hisse senedi 15.26 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 15.26 - 15.46 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 15.26 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 58 değerine ulaştı. SPE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Special Opportunities Fund Inc Common Stock hisse senedi temettü ödüyor mu? Special Opportunities Fund Inc Common Stock hisse senedi şu anda 15.26 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.39% ve USD değerlerini izler. SPE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SPE hisse senedi nasıl alınır? Special Opportunities Fund Inc Common Stock hisselerini şu anki 15.26 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 15.26 ve Ask 15.56 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 58 ve günlük değişim oranı -0.39% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SPE fiyat hareketlerini takip edin.

SPE hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Special Opportunities Fund Inc Common Stock hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 12.72 - 15.98 ve mevcut fiyatı 15.26 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 15.26 veya Ask 15.56 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.55% ve 6 aylık değişim oranı 3.95% değerlerini karşılaştırır. SPE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. hisse senedi yıllık olarak 15.98 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 12.72 - 15.98). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 15.26 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Special Opportunities Fund Inc Common Stock performansını takip edin.

SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. (SPE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 12.72 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 15.26 ve hareket ettiği yıllık aralık 12.72 - 15.98 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SPE fiyat hareketlerini izleyin.