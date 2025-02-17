CotizacionesSecciones
SPE: Special Opportunities Fund Inc Common Stock

15.26 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SPE de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.26, mientras que el máximo ha alcanzado 15.46.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Special Opportunities Fund Inc Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SPE hoy?

Special Opportunities Fund Inc Common Stock (SPE) se evalúa hoy en 15.26. El instrumento se negocia dentro de 15.26 - 15.46; el cierre de ayer ha sido 15.26 y el volumen comercial ha alcanzado 58. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SPE en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Special Opportunities Fund Inc Common Stock?

Special Opportunities Fund Inc Common Stock se evalúa actualmente en 15.26. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.39% y USD. Monitoree los movimientos de SPE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SPE?

Puede comprar acciones de Special Opportunities Fund Inc Common Stock (SPE) al precio actual de 15.26. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 15.26 o 15.56, mientras que 58 y -0.39% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SPE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SPE?

Invertir en Special Opportunities Fund Inc Common Stock implica tener en cuenta el rango anual 12.72 - 15.98 y el precio actual 15.26. Muchos comparan -1.55% y 3.95% antes de colocar órdenes en 15.26 o 15.56. Estudie los cambios diarios de precios de SPE en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.?

El precio más alto de SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. (SPE) en el último año ha sido 15.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 12.72 - 15.98, una comparación con 15.26 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Special Opportunities Fund Inc Common Stock en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.?

El precio más bajo de SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. (SPE) para el año ha sido 12.72. La comparación con los actuales 15.26 y 12.72 - 15.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SPE en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SPE?

En el pasado, Special Opportunities Fund Inc Common Stock ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 15.26 y 3.39% después de las acciones corporativas.

Rango diario
15.26 15.46
Rango anual
12.72 15.98
Cierres anteriores
15.26
Open
15.32
Bid
15.26
Ask
15.56
Low
15.26
High
15.46
Volumen
58
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
-1.55%
Cambio a 6 meses
3.95%
Cambio anual
3.39%
31 octubre, viernes
12:30
USD
Índice Básico de Precio del PCE m/m
Act.
Pronós.
0.2%
Prev.
0.2%
12:30
USD
Índice Básico de Precio del PCE a/a
Act.
Pronós.
2.7%
Prev.
2.9%
12:30
USD
Índice de Precio del PCE m/m
Act.
Pronós.
0.2%
Prev.
0.3%
12:30
USD
Índice de Precio del PCE a/a
Act.
Pronós.
2.7%
Prev.
2.7%
12:30
USD
Gastos de las Personas Físicas m/m
Act.
Pronós.
0.3%
Prev.
0.6%
12:30
USD
Índice de Coste del Empleo t/t
Act.
Pronós.
0.9%
Prev.
0.9%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
420
17:00
USD
Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
550
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Crudo de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.