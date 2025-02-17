QuotazioniSezioni
Valute / SPE
Tornare a Azioni

SPE: Special Opportunities Fund Inc Common Stock

15.26 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPE ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.26 e ad un massimo di 15.46.

Segui le dinamiche di Special Opportunities Fund Inc Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPE News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SPE oggi?

Oggi le azioni Special Opportunities Fund Inc Common Stock sono prezzate a 15.26. Viene scambiato all'interno di 15.26 - 15.46, la chiusura di ieri è stata 15.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 58. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Special Opportunities Fund Inc Common Stock pagano dividendi?

Special Opportunities Fund Inc Common Stock è attualmente valutato a 15.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPE.

Come acquistare azioni SPE?

Puoi acquistare azioni Special Opportunities Fund Inc Common Stock al prezzo attuale di 15.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.26 o 15.56, mentre 58 e -0.39% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SPE?

Investire in Special Opportunities Fund Inc Common Stock implica considerare l'intervallo annuale 12.72 - 15.98 e il prezzo attuale 15.26. Molti confrontano -1.55% e 3.95% prima di effettuare ordini su 15.26 o 15.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.?

Il prezzo massimo di SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. nell'ultimo anno è stato 15.98. All'interno di 12.72 - 15.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Special Opportunities Fund Inc Common Stock utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.?

Il prezzo più basso di SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. (SPE) nel corso dell'anno è stato 12.72. Confrontandolo con gli attuali 15.26 e 12.72 - 15.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPE?

Special Opportunities Fund Inc Common Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.26 e 3.39%.

Intervallo Giornaliero
15.26 15.46
Intervallo Annuale
12.72 15.98
Chiusura Precedente
15.26
Apertura
15.32
Bid
15.26
Ask
15.56
Minimo
15.26
Massimo
15.46
Volume
58
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-1.55%
Variazione Semestrale
3.95%
Variazione Annuale
3.39%
30 ottobre, giovedì
12:30
USD
PIL trim./trim.
Agire
Fcst
3.1%
Prev
3.8%
12:30
USD
PCE Reale trim./trim.
Agire
Fcst
2.3%
Prev
2.5%
12:30
USD
Vendite PIL trim./trim.
Agire
Fcst
4.6%
Prev
7.5%
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
13:55
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev