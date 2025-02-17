クォートセクション
通貨 / SPE
株に戻る

SPE: Special Opportunities Fund Inc Common Stock

15.26 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPEの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり15.26の安値と15.46の高値で取引されました。

Special Opportunities Fund Inc Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPE News

よくあるご質問

SPE株の現在の価格は？

Special Opportunities Fund Inc Common Stockの株価は本日15.26です。15.26 - 15.46内で取引され、前日の終値は15.26、取引量は58に達しました。SPEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Special Opportunities Fund Inc Common Stockの株は配当を出しますか？

Special Opportunities Fund Inc Common Stockの現在の価格は15.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.39%やUSDにも注目します。SPEの動きはライブチャートで確認できます。

SPE株を買う方法は？

Special Opportunities Fund Inc Common Stockの株は現在15.26で購入可能です。注文は通常15.26または15.56付近で行われ、58や-0.39%が市場の動きを示します。SPEの最新情報はライブチャートで確認できます。

SPE株に投資する方法は？

Special Opportunities Fund Inc Common Stockへの投資では、年間の値幅12.72 - 15.98と現在の15.26を考慮します。注文は多くの場合15.26や15.56で行われる前に、-1.55%や3.95%と比較されます。SPEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.の株の最高値は？

SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.の過去1年の最高値は15.98でした。12.72 - 15.98内で株価は大きく変動し、15.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Special Opportunities Fund Inc Common Stockのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.の株の最低値は？

SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.(SPE)の年間最安値は12.72でした。現在の15.26や12.72 - 15.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPEの動きはライブチャートで確認できます。

SPEの株式分割はいつ行われましたか？

Special Opportunities Fund Inc Common Stockは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.26、3.39%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
15.26 15.46
1年のレンジ
12.72 15.98
以前の終値
15.26
始値
15.32
買値
15.26
買値
15.56
安値
15.26
高値
15.46
出来高
58
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
-1.55%
6ヶ月の変化
3.95%
1年の変化
3.39%
31 10月, 金曜日
12:30
USD
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前月比
実際
期待
0.2%
0.2%
12:30
USD
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前年比
実際
期待
2.7%
2.9%
12:30
USD
PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前月比
実際
期待
0.2%
0.3%
12:30
USD
PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前年比
実際
期待
2.7%
2.7%
12:30
USD
個人消費前月比
実際
期待
0.3%
0.6%
12:30
USD
雇用コスト指数前期比
実際
期待
0.9%
0.9%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
420
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
550
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待