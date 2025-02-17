- 概要
SPE: Special Opportunities Fund Inc Common Stock
SPEの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり15.26の安値と15.46の高値で取引されました。
Special Opportunities Fund Inc Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SPE株の現在の価格は？
Special Opportunities Fund Inc Common Stockの株価は本日15.26です。15.26 - 15.46内で取引され、前日の終値は15.26、取引量は58に達しました。SPEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Special Opportunities Fund Inc Common Stockの株は配当を出しますか？
Special Opportunities Fund Inc Common Stockの現在の価格は15.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.39%やUSDにも注目します。SPEの動きはライブチャートで確認できます。
SPE株を買う方法は？
Special Opportunities Fund Inc Common Stockの株は現在15.26で購入可能です。注文は通常15.26または15.56付近で行われ、58や-0.39%が市場の動きを示します。SPEの最新情報はライブチャートで確認できます。
SPE株に投資する方法は？
Special Opportunities Fund Inc Common Stockへの投資では、年間の値幅12.72 - 15.98と現在の15.26を考慮します。注文は多くの場合15.26や15.56で行われる前に、-1.55%や3.95%と比較されます。SPEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.の株の最高値は？
SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.の過去1年の最高値は15.98でした。12.72 - 15.98内で株価は大きく変動し、15.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Special Opportunities Fund Inc Common Stockのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.の株の最低値は？
SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.(SPE)の年間最安値は12.72でした。現在の15.26や12.72 - 15.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPEの動きはライブチャートで確認できます。
SPEの株式分割はいつ行われましたか？
Special Opportunities Fund Inc Common Stockは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.26、3.39%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 15.26
- 始値
- 15.32
- 買値
- 15.26
- 買値
- 15.56
- 安値
- 15.26
- 高値
- 15.46
- 出来高
- 58
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -1.55%
- 6ヶ月の変化
- 3.95%
- 1年の変化
- 3.39%
- 実際
-
- 期待
- 0.2%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 2.7%
- 前
- 2.9%
- 実際
-
- 期待
- 0.2%
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 2.7%
- 前
- 2.7%
- 実際
-
- 期待
- 0.3%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.9%
- 前
- 0.9%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 420
- 実際
-
- 期待
- 前
- 550
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前