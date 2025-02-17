- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SPE: Special Opportunities Fund Inc Common Stock
Курс SPE за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.26, а максимальная — 15.46.
Следите за динамикой Special Opportunities Fund Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SPE
- Special Opportunities Fund declares dividend on convertible preferred stock
- Distribution Hike Incoming: SPE (NYSE:SPE)
- My Income Portfolio - NAV Never Lies
- SPE CEF: A Review Of The Special Opportunities Fund Semi-Annual Report (NYSE:SPE)
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (August 2025)
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- 5 Best CEFs This Month For Yields Upto 13% (July 2025)
- SPE Acts As An All-In-One Portfolio Strategy But May Not Be Optimal (NYSE:SPE)
- 4 Closed-End Fund Buys In The Month Of June 2025
- My Income Portfolio—The Icing On The Cake
- 5 Best CEFs This Month For Yields Up To 15% (June 2025) (June 2025)
- PDT: What Every Income Investor Needs To Know Before Buying (NYSE:PDT)
- The Little Portfolio And The Good Certificate
- 2 Picks For Monthly Distributions And Participating With Activists
- Special Opportunities Fund, Inc. Dividend Declaration
- My Income Portfolio: In The Garden Of Eden
- RIV: Massive, Fully 0Covered Distribution At A Discount (NYSE:RIV)
- My Income Portfolio: Financial Awareness
- Risks To Be Aware Of When Investing In Closed-End Funds
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPE сегодня?
Special Opportunities Fund Inc Common Stock (SPE) сегодня оценивается на уровне 15.26. Инструмент торгуется в пределах 15.26 - 15.46, вчерашнее закрытие составило 15.26, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Special Opportunities Fund Inc Common Stock?
Special Opportunities Fund Inc Common Stock в настоящее время оценивается в 15.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.39% и USD. Отслеживайте движения SPE на графике в реальном времени.
Как купить акции SPE?
Вы можете купить акции Special Opportunities Fund Inc Common Stock (SPE) по текущей цене 15.26. Ордера обычно размещаются около 15.26 или 15.56, тогда как 58 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPE?
Инвестирование в Special Opportunities Fund Inc Common Stock предполагает учет годового диапазона 12.72 - 15.98 и текущей цены 15.26. Многие сравнивают -1.55% и 3.95% перед размещением ордеров на 15.26 или 15.56. Изучайте ежедневные изменения цены SPE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.?
Самая высокая цена SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. (SPE) за последний год составила 15.98. Акции заметно колебались в пределах 12.72 - 15.98, сравнение с 15.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Special Opportunities Fund Inc Common Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.?
Самая низкая цена SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. (SPE) за год составила 12.72. Сравнение с текущими 15.26 и 12.72 - 15.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPE?
В прошлом Special Opportunities Fund Inc Common Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.26 и 3.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.26
- Open
- 15.32
- Bid
- 15.26
- Ask
- 15.56
- Low
- 15.26
- High
- 15.46
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -1.55%
- 6-месячное изменение
- 3.95%
- Годовое изменение
- 3.39%
- Акт.
-
- Прог.
- 3.1%
- Пред.
- 3.8%
- Акт.
-
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.5%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 7.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.