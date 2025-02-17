- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SPE: Special Opportunities Fund Inc Common Stock
A taxa do SPE para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.26 e o mais alto foi 15.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Special Opportunities Fund Inc Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPE Notícias
- Special Opportunities Fund declares dividend on convertible preferred stock
- Distribution Hike Incoming: SPE (NYSE:SPE)
- My Income Portfolio - NAV Never Lies
- SPE CEF: A Review Of The Special Opportunities Fund Semi-Annual Report (NYSE:SPE)
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (August 2025)
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- 5 Best CEFs This Month For Yields Upto 13% (July 2025)
- SPE Acts As An All-In-One Portfolio Strategy But May Not Be Optimal (NYSE:SPE)
- 4 Closed-End Fund Buys In The Month Of June 2025
- My Income Portfolio—The Icing On The Cake
- 5 Best CEFs This Month For Yields Up To 15% (June 2025) (June 2025)
- PDT: What Every Income Investor Needs To Know Before Buying (NYSE:PDT)
- The Little Portfolio And The Good Certificate
- 2 Picks For Monthly Distributions And Participating With Activists
- Special Opportunities Fund, Inc. Dividend Declaration
- My Income Portfolio: In The Garden Of Eden
- RIV: Massive, Fully 0Covered Distribution At A Discount (NYSE:RIV)
- My Income Portfolio: Financial Awareness
- Risks To Be Aware Of When Investing In Closed-End Funds
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SPE hoje?
Hoje Special Opportunities Fund Inc Common Stock (SPE) está avaliado em 15.26. O instrumento é negociado dentro de 15.26 - 15.46, o fechamento de ontem foi 15.26, e o volume de negociação atingiu 58. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SPE em tempo real.
As ações de Special Opportunities Fund Inc Common Stock pagam dividendos?
Atualmente Special Opportunities Fund Inc Common Stock está avaliado em 15.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.39% e USD. Monitore os movimentos de SPE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SPE?
Você pode comprar ações de Special Opportunities Fund Inc Common Stock (SPE) pelo preço atual 15.26. Ordens geralmente são executadas perto de 15.26 ou 15.56, enquanto 58 e -0.39% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SPE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SPE?
Investir em Special Opportunities Fund Inc Common Stock envolve considerar a faixa anual 12.72 - 15.98 e o preço atual 15.26. Muitos comparam -1.55% e 3.95% antes de enviar ordens em 15.26 ou 15.56. Estude as mudanças diárias de preço de SPE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.?
O maior preço de SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. (SPE) no último ano foi 15.98. As ações oscilaram bastante dentro de 12.72 - 15.98, e a comparação com 15.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Special Opportunities Fund Inc Common Stock no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.?
O menor preço de SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. (SPE) no ano foi 12.72. A comparação com o preço atual 15.26 e 12.72 - 15.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SPE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SPE?
No passado Special Opportunities Fund Inc Common Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 15.26 e 3.39% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 15.26
- Open
- 15.32
- Bid
- 15.26
- Ask
- 15.56
- Low
- 15.26
- High
- 15.46
- Volume
- 58
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -1.55%
- Mudança de 6 meses
- 3.95%
- Mudança anual
- 3.39%
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.1%
- Prév.
- 3.8%
- Atu.
-
- Projeç.
- 2.3%
- Prév.
- 2.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.6%
- Prév.
- 7.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.