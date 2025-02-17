- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SPE: Special Opportunities Fund Inc Common Stock
Der Wechselkurs von SPE hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.26 bis zu einem Hoch von 15.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Special Opportunities Fund Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPE News
- Special Opportunities Fund declares dividend on convertible preferred stock
- Distribution Hike Incoming: SPE (NYSE:SPE)
- My Income Portfolio - NAV Never Lies
- SPE CEF: A Review Of The Special Opportunities Fund Semi-Annual Report (NYSE:SPE)
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (August 2025)
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- 5 Best CEFs This Month For Yields Upto 13% (July 2025)
- SPE Acts As An All-In-One Portfolio Strategy But May Not Be Optimal (NYSE:SPE)
- 4 Closed-End Fund Buys In The Month Of June 2025
- My Income Portfolio—The Icing On The Cake
- 5 Best CEFs This Month For Yields Up To 15% (June 2025) (June 2025)
- PDT: What Every Income Investor Needs To Know Before Buying (NYSE:PDT)
- The Little Portfolio And The Good Certificate
- 2 Picks For Monthly Distributions And Participating With Activists
- Special Opportunities Fund, Inc. Dividend Declaration
- My Income Portfolio: In The Garden Of Eden
- RIV: Massive, Fully 0Covered Distribution At A Discount (NYSE:RIV)
- My Income Portfolio: Financial Awareness
- Risks To Be Aware Of When Investing In Closed-End Funds
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SPE heute?
Die Aktie von Special Opportunities Fund Inc Common Stock (SPE) notiert heute bei 15.26. Sie wird innerhalb einer Spanne von 15.26 - 15.46 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 15.26 und das Handelsvolumen erreichte 58. Das Live-Chart von SPE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SPE Dividenden?
Special Opportunities Fund Inc Common Stock wird derzeit mit 15.26 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPE zu verfolgen.
Wie kaufe ich SPE-Aktien?
Sie können Aktien von Special Opportunities Fund Inc Common Stock (SPE) zum aktuellen Kurs von 15.26 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.26 oder 15.56 platziert, während 58 und -0.39% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SPE-Aktien?
Bei einer Investition in Special Opportunities Fund Inc Common Stock müssen die jährliche Spanne 12.72 - 15.98 und der aktuelle Kurs 15.26 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.55% und 3.95%, bevor sie Orders zu 15.26 oder 15.56 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.?
Der höchste Kurs von SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. (SPE) im vergangenen Jahr lag bei 15.98. Innerhalb von 12.72 - 15.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 15.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Special Opportunities Fund Inc Common Stock mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.?
Der niedrigste Kurs von SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. (SPE) im Laufe des Jahres betrug 12.72. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.26 und der Spanne 12.72 - 15.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SPE statt?
Special Opportunities Fund Inc Common Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 15.26 und 3.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.26
- Eröffnung
- 15.32
- Bid
- 15.26
- Ask
- 15.56
- Tief
- 15.26
- Hoch
- 15.46
- Volumen
- 58
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -1.55%
- 6-Monatsänderung
- 3.95%
- Jahresänderung
- 3.39%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.2%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.9%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.3%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.7%
- Akt
-
- Erw
- 0.3%
- Vorh
- 0.6%
- Akt
-
- Erw
- 0.9%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 420
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 550
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh