SPE: Special Opportunities Fund Inc Common Stock

15.26 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPE hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.26 bis zu einem Hoch von 15.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die Special Opportunities Fund Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

SPE News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SPE heute?

Die Aktie von Special Opportunities Fund Inc Common Stock (SPE) notiert heute bei 15.26. Sie wird innerhalb einer Spanne von 15.26 - 15.46 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 15.26 und das Handelsvolumen erreichte 58. Das Live-Chart von SPE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SPE Dividenden?

Special Opportunities Fund Inc Common Stock wird derzeit mit 15.26 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPE zu verfolgen.

Wie kaufe ich SPE-Aktien?

Sie können Aktien von Special Opportunities Fund Inc Common Stock (SPE) zum aktuellen Kurs von 15.26 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.26 oder 15.56 platziert, während 58 und -0.39% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SPE-Aktien?

Bei einer Investition in Special Opportunities Fund Inc Common Stock müssen die jährliche Spanne 12.72 - 15.98 und der aktuelle Kurs 15.26 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.55% und 3.95%, bevor sie Orders zu 15.26 oder 15.56 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.?

Der höchste Kurs von SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. (SPE) im vergangenen Jahr lag bei 15.98. Innerhalb von 12.72 - 15.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 15.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Special Opportunities Fund Inc Common Stock mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.?

Der niedrigste Kurs von SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. (SPE) im Laufe des Jahres betrug 12.72. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.26 und der Spanne 12.72 - 15.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SPE statt?

Special Opportunities Fund Inc Common Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 15.26 und 3.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
15.26 15.46
Jahresspanne
12.72 15.98
Vorheriger Schlusskurs
15.26
Eröffnung
15.32
Bid
15.26
Ask
15.56
Tief
15.26
Hoch
15.46
Volumen
58
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
-1.55%
6-Monatsänderung
3.95%
Jahresänderung
3.39%
31 Oktober, Freitag
12:30
USD
Kern PCE Preisindex m/m
Akt
Erw
0.2%
Vorh
0.2%
12:30
USD
Kern PCE Preisindex y/y
Akt
Erw
2.7%
Vorh
2.9%
12:30
USD
PCE Preisindex m/m
Akt
Erw
0.2%
Vorh
0.3%
12:30
USD
PCE Preisindex y/y
Akt
Erw
2.7%
Vorh
2.7%
12:30
USD
Privater Konsum m/m
Akt
Erw
0.3%
Vorh
0.6%
12:30
USD
Beschäftigungskostenindex q/q
Akt
Erw
0.9%
Vorh
0.9%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
420
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
550
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh