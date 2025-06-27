FiyatlarBölümler
Dövizler / SOXQ
SOXQ: Invesco PHLX Semiconductor ETF

49.67 USD 0.14 (0.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SOXQ fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.37 ve Yüksek fiyatı olarak 50.17 aralığında işlem gördü.

Invesco PHLX Semiconductor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

SOXQ haberleri

Günlük aralık
49.37 50.17
Yıllık aralık
26.71 50.17
Önceki kapanış
49.81
Açılış
49.93
Satış
49.67
Alış
49.97
Düşük
49.37
Yüksek
50.17
Hacim
500
Günlük değişim
-0.28%
Aylık değişim
14.21%
6 aylık değişim
48.22%
Yıllık değişim
21.89%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.652 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-0.6%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%