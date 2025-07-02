통화 / SOXQ
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SOXQ: Invesco PHLX Semiconductor ETF
49.48 USD 0.19 (0.38%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SOXQ 환율이 오늘 -0.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 49.34이고 고가는 49.58이었습니다.
Invesco PHLX Semiconductor ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOXQ News
- The Zacks Analyst Blog Highlights XSD, PSI, SMH, FTXL, SOXQ and SOXX
- Here's Why Semiconductor ETFs Are Hitting 52-Week Highs
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- SOXQ: Attractive Valuations In The Semiconductor Industry (NASDAQ:SOXQ)
- SMHX: A Speculative Buy To Navigate The Semiconductor Industry (NASDAQ:SMHX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- XSD: A Deep Dive On This U.S.-Based Semiconductor ETF (NYSEARCA:XSD)
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Should You Invest in the Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)?
- Stay Long Tech And Growth
- Semiconductor Industry Updates: Hyperscalers Go Vertical And Policy Clouds Linger
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- ETFs in Focus on Intel's Disappointing Q2 Results, Upbeat View
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- U.S. Tariffs: The End Of The 90-Day Reprieve
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Everything You Need To Know As We Near The End Of The U.S. 90-Day Tariff Pause
- July 2025 Perspective
일일 변동 비율
49.34 49.58
년간 변동
26.71 50.17
- 이전 종가
- 49.67
- 시가
- 49.58
- Bid
- 49.48
- Ask
- 49.78
- 저가
- 49.34
- 고가
- 49.58
- 볼륨
- 85
- 일일 변동
- -0.38%
- 월 변동
- 13.77%
- 6개월 변동
- 47.66%
- 년간 변동율
- 21.42%
24 9월, 수요일
14:00
USD
- 활동
- 0.800 M
- 예측값
- 0.692 M
- 훑어보기
- 0.664 M
14:00
USD
- 활동
- 20.5%
- 예측값
- 7.9%
- 훑어보기
- -1.8%
14:30
USD
- 활동
- -0.607 M
- 예측값
- -2.631 M
- 훑어보기
- -9.285 M
14:30
USD
- 활동
- 0.177 M
- 예측값
- -0.329 M
- 훑어보기
- -0.296 M
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.724%