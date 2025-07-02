Währungen / SOXQ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SOXQ: Invesco PHLX Semiconductor ETF
49.48 USD 0.19 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOXQ hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.34 bis zu einem Hoch von 49.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco PHLX Semiconductor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOXQ News
- The Zacks Analyst Blog Highlights XSD, PSI, SMH, FTXL, SOXQ and SOXX
- Here's Why Semiconductor ETFs Are Hitting 52-Week Highs
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- SOXQ: Attractive Valuations In The Semiconductor Industry (NASDAQ:SOXQ)
- SMHX: A Speculative Buy To Navigate The Semiconductor Industry (NASDAQ:SMHX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- XSD: A Deep Dive On This U.S.-Based Semiconductor ETF (NYSEARCA:XSD)
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Should You Invest in the Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)?
- Stay Long Tech And Growth
- Semiconductor Industry Updates: Hyperscalers Go Vertical And Policy Clouds Linger
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- ETFs in Focus on Intel's Disappointing Q2 Results, Upbeat View
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- U.S. Tariffs: The End Of The 90-Day Reprieve
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Everything You Need To Know As We Near The End Of The U.S. 90-Day Tariff Pause
- July 2025 Perspective
Tagesspanne
49.34 49.58
Jahresspanne
26.71 50.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.67
- Eröffnung
- 49.58
- Bid
- 49.48
- Ask
- 49.78
- Tief
- 49.34
- Hoch
- 49.58
- Volumen
- 85
- Tagesänderung
- -0.38%
- Monatsänderung
- 13.77%
- 6-Monatsänderung
- 47.66%
- Jahresänderung
- 21.42%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%