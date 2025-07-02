KurseKategorien
Währungen / SOXQ
SOXQ: Invesco PHLX Semiconductor ETF

49.48 USD 0.19 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOXQ hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.34 bis zu einem Hoch von 49.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco PHLX Semiconductor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
49.34 49.58
Jahresspanne
26.71 50.17
Vorheriger Schlusskurs
49.67
Eröffnung
49.58
Bid
49.48
Ask
49.78
Tief
49.34
Hoch
49.58
Volumen
85
Tagesänderung
-0.38%
Monatsänderung
13.77%
6-Monatsänderung
47.66%
Jahresänderung
21.42%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%