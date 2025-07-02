CotationsSections
Devises / SOXQ
Retour à Actions

SOXQ: Invesco PHLX Semiconductor ETF

49.48 USD 0.19 (0.38%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SOXQ a changé de -0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.34 et à un maximum de 49.58.

Suivez la dynamique Invesco PHLX Semiconductor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOXQ Nouvelles

Range quotidien
49.34 49.58
Range Annuel
26.71 50.17
Clôture Précédente
49.67
Ouverture
49.58
Bid
49.48
Ask
49.78
Plus Bas
49.34
Plus Haut
49.58
Volume
85
Changement quotidien
-0.38%
Changement Mensuel
13.77%
Changement à 6 Mois
47.66%
Changement Annuel
21.42%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%